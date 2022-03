NIOS Class 10, 12 Public Exam 2022: नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ ओपन स्‍कूल (NIOS) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है. 10वीं और 12वीं के लिये एनआईओएस सार्वजनिक (NIOS Public) थ्‍योरी परीक्षा 14 अप्रैल से शुरू होगी. छात्र आधिकार‍िक वेबसाइट nios.ac.in या sdmis.nios.ac.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं. छात्रों की सहूलियत के लिये हमने यहां डायरेक्‍ट लिंक भी दिया है. एक क्‍ल‍िक में परीक्षा का शेड्यूल चेक करें.Also Read - NIOS Public Exam 2022: 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिये रजिस्‍ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्‍ट लिंक पर करें अप्‍लाई

परीक्षा ऑफलाइन मोड में केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सीबीएसई से संबद्ध सरकारी / निजी स्कूलों या एनआईओएस के मान्यता प्राप्त संस्थान (अध्ययन केंद्र) सहित राज्य बोर्डों में आयोजित की जाएगी.

NIOS Class 10, 12 Public Exam 2022 Date Sheet: ऐसे करें डाउनलोड

1. आध‍िकार‍िक वेबसाइट nios.ac.in या sdmis.nios.ac.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक The Date Sheet For Public Examination (Theory) of NIOS for April-2022 for Secondary and Senior Secondary Course (All India & Overseas) पर क्‍ल‍िक करें.

3. स्‍क्रीन पर PDF आएगा. उसे खोलें.

4. डाउनलोड करें और भव‍िष्‍य के लिए प्रिंटआउट लें.

एनआईओएस (NIOS) ने कहा कि परीक्षा की अंतिम तिथि के छह सप्ताह बाद परिणाम घोषित होने की संभावना है. बोर्ड परीक्षा पास करने वालों को मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन-कम-ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करेगा.

एनआईओएस कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की सार्वजनिक परीक्षा अप्रैल/मई 2022 के लिए रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी. जिन स्‍टूडेंट्स ने अक्टूबर/नवंबर, 2022 की सार्वजनिक परीक्षा में रजिस्‍ट्रेशन किया था या उपस्थित हुए थे, उन्हें भी एनआईओएस अप्रैल परीक्षा के लिए 16 से 31 जनवरी तक बिना लेट फीस के आवेदन करने की अनुमति दी गई थी.

एनआईओएस साल में दो बार अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर के महीनों में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करता है.

