NIOS Public Exam 2022: नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ ओपन स्‍कूल‍िंंग, एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर अप्रैल सेशन की बोर्ड परीक्षा (NIOS Public Exam 2022) के लिये रजिस्‍ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है. जो छात्र कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा के लिये आवेदन करना चाहते हैं, वे एनआईओएस (NIOS) की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं. एनआईओएस 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिये रजिस्‍ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है.Also Read - JEE Advanced 2022: योग्‍य होने के बावजूद नहीं दे पाए 2021 और 2020 JEE एडवांस परीक्षा, साल 2022 में मिलेगा मौका

NIOS Public Exam 2022: ऐसे करें आवेदन

1. एनआईओएस (NIOS) की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाएं.

2. एग्‍जाम एंड रिजल्‍ट लिंक पर जाएं.

3. एक नया ड्रॉप डाउन बॉक्‍स आएगा. यहां एग्‍जामिनेशन सेलेक्‍ट करें और फीस का भुगतान करें.

4. अपना एंरोलमेंट नंबर एंटर करें और सबमिट करें.

5. अब एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें और एग्‍जाम फीस भरें. Also Read - SBI CBO Recruitment 2021: स्‍टेट बैंक के 1226 पदों पर आवेदन करने की कल आखिरी तारीख, ग्रेजुएट्स करें अप्‍लाई

थ्‍योरी पेपर के लिये एग्‍जामिनेशन फीस 250 रुपये है और प्रति पेपर प्रैक्‍ट‍िकल के लिये 120 रुपये है.हर ट्रांजेक्‍शन के लिये एडमिशन 50 रुपये का भुगतान करना होगा. Also Read - National Mathematics Day 2021: जानिये, 22 दिसंबर को क्‍यों मनाया जाता है राष्‍ट्रीय गण‍ित दिवस

Dear Learners,

You can now submit the exam fee online for Public Exams of Secondary and Senior Secondary courses for April 2022 session.Kindly visit https://t.co/ZAGtm7i0Ha. Read the instructions carefully before submitting the exam fee.@ANI @PTI_News @PibLucknow @PIBHRD pic.twitter.com/fzkZKjuL53

— NIOS (@niostwit) January 1, 2022