NIOS Public Exams 2022: नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ ओपन स्‍कूल‍िंग, एनआईओएस के पब्‍ल‍िक एग्‍जाम (NIOS Public Exams 2022) के लिए आवेदन प्रक्र‍िया आज 1 जून से शुरू हो रही है. आवेदन प्रक्र‍िया दोनों कक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए शुरू है. उम्‍मीदवार NIOS की ऑफिशयल वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. Also Read - NIOS DElEd Admit Card 2022: एनआईओएस डीएलएड के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

उम्‍मीदवारों को रजिस्‍ट्रेशन के लिए 30 जून 2022 तक का वक्‍त मिलेगा. लेट फीस के साथ उम्‍मीदवार 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा अक्‍टूबर – नवंबर 2022 में होगी. Also Read - NIOS Classes 10,12 Exam 2022: एनआईओएस कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू, जरूरी डिटेल यहां चेक करें

उम्‍मीदवार आवेदन शुल्‍क का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं. आवेदन शुल्‍क प्रति व‍िषय 250 रुपये है. प्रैक्‍ट‍िकल विषयों के लिए 120 रुपये अतिर‍िक्‍त देने होंगे. Also Read - NIOS 10th, 12th Public Exam 2022: 10वीं और 12वीं के लिए डेटशीट जारी, शेड्यूल चेक करें

The next Public Exam of NIOS for Secondary and Sr. Sec courses is scheduled to be conducted during Oct/Nov 2022. The online registration & payment of examination fee will be started from 1st June 2022 onwards.For details, kindly visit https://t.co/qYIbmwADQu@ANI@PibLucknow pic.twitter.com/gOs1oZcc8i

— NIOS (@niostwit) May 31, 2022