NLC Apprentice Recruitment 2022: नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस भर्ती के जरिए अप्रेंटिस और नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां की जाएंगी. बता दें कि इसके जरिए कुल 901 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. इस भप्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 नवबंर यानी आज से शुरू हो चुकी है और इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2022 है.

NLC Apprentice Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर करियर के लिंक पर जाएं.

– इसके बाद अगले चरण में Engagement of Trade / Non Engineering Graduate Apprentice Trainee के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए दौरान मांगी गई जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

– रजिस्ट्रेशन के बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और सबमिट करें.

NLC Apprentice Application Form: पदों का विवरण

कुल पद- 901 पद

फिटर- 118 पद

टर्नर- 45 पद

मैकेनिक- 119 पद

इलेक्ट्रीशियन- 122 पद

वायरमैन- 104 पद

मैकेनिकल डीजल- 20

मैकेनिक ट्रैक्टर- 10 पद

कारपेंटर- 10

प्लंबर- 10 पद

स्टेनोग्राफर- 20

वेल्डर- 110

नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कॉमर्स- 31 पद

कंप्यूटर साइंस- 67

कंप्यूटर एप्लीकेशन- 31 पद

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन- 35 पद

जुलॉजी- 09 पद

NLC Apprentice Recruitment 2022: योग्यता और आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही अलग अलग पदों पर अलग अलग योग्यता मांगी गई है. साथ ही आयुसीमा संबंधित व योग्यता संबंधित अन्य जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख लें.