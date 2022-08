NLC India Apprentice Recruitment 2022: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri 2022) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. दरअसल नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया (NLC) कई पदों पर आवेदन के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती जरिए इंजीनियरिंग स्नातक अप्रेंटिस, गैर इंजीनियरिंग स्नातक अप्रेंटिस, तकनीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस इत्यादि के 481 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त 2022 है.Also Read - RRB Group D Admit Card 2022: कल जारी होगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का एडमिट कार्ड, rrbcdg.gov.in से करें डाउनलोड

पदों का विवरण

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस- 201 पद

नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस- 105 पद

वेतनमान

इंजीनियरिंग- 15,028 रुपये

नॉन-इंजीनियरिंग- 12,524 रुपये

NLC India Apprentice Recruitment 2022: ऐसे करें अप्लाई

– सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाएं.

– इसके बाद करियर सेक्शन में जाकर टैब पर क्लिक करें.

– अब Trainees & Apprentices के सेक्शन पर जाएं.

– यहां Online Application link under Advt., No. L&DC 2/2022. The link will be available from 10.00

Hours on 10.08.2022 to 17.00 Hours on 24.08.2022. पर क्लिक करें.

– अपना आवेदन फॉर्म भरें.

इस पते पर भेजें आवेदन फॉर्म

भरे हुए आवेदन फॉर्म को इस पते पर भेज दें-

Office of the General Manager,

Land Acquisition Department,

N.L.C India Limited.

Neyveli – 607 803.