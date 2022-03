NEET-UG examination Update: मेडिकल एजुकेशन की चाह रखने वाले स्‍टूडेंट्स के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) ने बड़ी खुशखबरी दी है. अब स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (Board of Graduate Medical Education) के तहत आने वाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने NEET-UG परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है. मेडिकल एजुकेशन की शीर्ष नियामक संस्‍था नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने यह फैसला करते हुए NEET-UG examination में शामिल होने छात्रों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा हटा ली है.Also Read - NEET UG 2022: नीट यूजी के लिए एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म जल्‍द, कहां और कैसे करें आवेदन

Under Graduate Medical Education Board, National Medical Commission removes the fixed upper age limit for appearing in the NEET-UG examination. pic.twitter.com/wTc3akQBDh

