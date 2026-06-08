NEET पेपर लीक नहीं हुआ, Viral क्वेश्चन सिर्फ 'गेस पेपर' थे! NTA 10 जून को संसदीय समिति को सौंपेगा जवाब

NEET Paper Leak NTA Statement: नीट परीक्षा विवाद पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखा है. एजेंसी का दावा है कि परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ था और सोशल मीडिया पर वायरल क्वेश्चन केवल 'गेस पेपर' थे. NTA इस मामले में 10 जून को अपना लिखित जवाब सौंपेगी.

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संसदीय समिति को NTA का जवाब (इमेज-AI से है)

NTA response on Parliamentary Committee NEET Inquiry: नीट परीक्षा विवाद को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बड़ा दावा किया है. एजेंसी के अनुसार परीक्षा का कोई भी पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रश्न केवल एक गेस पेपर का हिस्सा थे. इस पूरे मामले पर NTA आगामी 10 जून को संसदीय कमेटी के सामने अपना लिखित जवाब पेश करेगी.

संसदीय कमेटी के सामने NTA की दलील

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय कमेटी इस समय नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही है. कमेटी के सदस्यों ने पिछली बैठक में NTA के अधिकारियों से पूछताछ की थी. इस दौरान अधिकारियों ने पेपर लीक होने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया. उनके अनुसार परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित थी. इस बैठक के बाद संसदीय कमेटी ने NEET लीक जांच के आरोपों का जवाब देने को कहा था.

‘पेपर लीक’ की डेफिनेशन

संसदीय समिति ने NTA से पेपर लीक की स्पष्ट परिभाषा मांगी है. कमेटी जानना चाहती है कि साल 2018 के बाद से एजेंसी की परीक्षाओं में पेपर लीक के कितने मामले आए हैं. इसके साथ ही नीट-यूजी 2024 की गड़बड़ियों पर की गई इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी गई है. NTA को इन सभी सवालों का लिखित जवाब 10 जून तक देगा.

राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट को लागू करने पर जवाब

कमेटी ने परीक्षाओं में सुधार के लिए बनी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट पर भी जानकारी मांगी है. इस हाई लेवल कमेटी ने परीक्षा प्रक्रिया को ट्रांसपैरेंट बनाने के लिए 101 सिफारिशें दी थीं. संसदीय पैनल ने NTA से प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में हुई नई नियुक्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया है.

CBSE का OSM सिस्टम

संसदीय कमेटी के जांच के दायरे में केवल NTA ही नहीं बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) भी शामिल है. सीबीएसई को ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम से जुड़े विवादों पर 8 जून तक जवाब देना था. कमेटी ने निविदा प्रक्रियाओं में बदलाव और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को राहत देने पर भी जवाब मांगा हैं. बोर्ड को इस तकनीकी मूल्यांकन प्रणाली से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.