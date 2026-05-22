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NTA ने शुरू किया NEET UG फॉर्म फी रिफंड प्रोसेस, जानें एस्पिरेंट्स को कहां सबमिट करना होगा बैंक डिटेल्स

NEET UG री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए NTA ने एग्जाम फीस रिफंड करने और परीक्षा सेंटर सिटी बदलने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. वहीं, रिफंड पाने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर लॉगिन करके अपनी वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी होंगी.

Published date india.com Updated: May 22, 2026 6:31 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
NTA NEET UG form fee refund process
एस्पिरेंट फॉर्म फी रिफंड के लिए इस neet.nta.nic.in पर बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा.

NEET-UG 2026 NTA refund process: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के री-एग्जाम से पहले कैंसिल एग्जाम के फॉर्म फीस रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैंडिडेट्स को रिफंड पाने के लिए अपना बैंक डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा. आइये जानते हैं कि स्टूडेंट्स/एस्पिरेंट्स को अपना बैंक डिटेल्स कहां भरना पड़ेगा…

रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स कहां और कैसे भरें?

NTA ने NEET UG री-एग्जाम के लिए रिफंड प्रोसेस शुरू किया है. एस्पिरेंट्स को रिफंड पाने के लिए एस्पिरेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको अपने क्रेडेंशियल्स के जरिए लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद, आपको अपने बैंक अकाउंट की सही और वैलिड जानकारी भरनी होगी. बैंक डिटेल्स सबमिट करने के बाद पहले दी गई परीक्षा फीस सीधे आपके बैंक खाते में वापस भेज दी जाएगी.

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क्या री-एग्जाम के लिए दोबारा फीस देनी होगी?

कई छात्रों के मन में यह सवाल था कि क्या दोबारा परीक्षा देने के लिए उन्हें फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे? NTA ने अपने ऑफिशियल नोटिस में साफ कर दिया है कि री-एग्जाम में बैठने वाले किसी भी कैंडिडेट से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी. पहले जो फीस आपने जमा की थी, उसे ही इस रिफंड प्रोसेस के जरिए वापस किया जा रहा है, इसलिए बिना किसी चिंता के आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें.

एग्जाम सेंटर बदलने का मौका

वहीं, री-एग्जाम से पहले अगर कोई स्टूडेंट्स अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं, तो NTA ने इसके लिए भी एड्रेस और एग्जाम-सिटी प्रेफरेंस अपडेट करने की विंडो ओपन की है. जो छात्र किसी वजह से रीलोकेट हो गए हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार नया एग्जाम सिटी ऑप्शन चुन सकते हैं. ध्यान रखें कि यह लिंक 21 मई 2026 की रात 11:50 बजे तक ही एक्टिव रहेगा. आपका नया एग्जाम सेंटर आपकी चुनी हुई सिटी चॉइस और वहां सेंटर्स की उपलब्धता (availability) के आधार पर तय किया जाएगा.

री-एग्जाम की तारीख, टाइमिंग और जरूरी बातें

पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुई NEET UG 2026 की परीक्षा अब 21 जून को आयोजित की जा रही है. यह री-टेस्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक पूरी तरह से ऑफलाइन यानि पेन-और-पेपर मोड में होगा, जिसमें लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स शामिल होंगे. NTA ने अपने FAQ डॉक्यूमेंट में यह भी स्पष्ट किया है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन के दौरान छात्रों ने परीक्षा का जो माध्यम (medium of exam) चुना था, उसे अब इस स्टेज पर बदला नहीं जा सकता है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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