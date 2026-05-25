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Nta Cuet Ug 28 May Exam Date Postponed After Bakrid Holiday Change

28 मई का CUET-UG एग्जाम कैंसिल, कब आएगी इन विषयों की अगली डेट, NTA ने बताया

CUET UG May 28 Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ईद-उल-जुहा यानि बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख बदलने की वजह से 28 मई 2026 को होने वाली CUET-UG परीक्षा को स्थगित कर दिया है. NTA जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों शिफ्टों में होने वाले पेपर की नई तारीखों की घोषणा करेगा.

NTA CUET UG: क्यों टली 28 मई की परीक्षा?

CUET UG 28 May exam postponed: अगर आपका भी CUET-UG का एग्जाम 28 मई को था, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऐन वक्त पर एक बड़ा फैसला लेते हुए 28 मई को होने वाली परीक्षा को टाल दिया है. अचानक आए इस फैसले से छात्र थोड़े हैरान जरूर हैं, लेकिन NTA ने इसके पीछे की वजह को पूरी तरह साफ कर दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर NTA को यह कदम क्यों उठाना पड़ा और अब इस दिन वाला एग्जाम कब होगा…

क्यों टली 28 मई की परीक्षा?

NTA ने रविवार शाम को एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर बताया कि भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की सार्वजनिक छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है. सरकार के इसी नए नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 28 मई 2026 को होने वाली दोनों ही शिफ्ट की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया.

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कब होंगी इन विषयों की परीक्षाएं?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो परीक्षाएं टल गई हैं, वे आखिरकार कब आयोजित होंगी? NTA ने अपने नोटिस में साफ किया है कि जिन प्रभावित छात्रों का एग्जाम 28 मई को था, उनके लिए परीक्षा की नई और संशोधित तारीखों (Revised Dates) का ऐलान जल्द ही अलग से किया जाएगा. हालांकि, इसके लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा इंतजार करना होगा.

Important update for CUET (UG) 2026 candidates. The examinations scheduled for 28 May 2026 (both shifts) stand postponed — in view of the change in the date of the Id-ul-Zuha (Bakrid) holiday as per Government of India notification. ️ Revised exam dates for affected… pic.twitter.com/I9KhTFwMhE — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 24, 2026

छात्र अब आगे क्या करें?

अगर आपका एग्जाम भी इस तारीख को था, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. NTA ने सलाह दी है कि कैंडिडेट अपनी तैयारी की लय को टूटने न दें और पढ़ाई जारी रखें. इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों (nta.ac.in और cuet.nta.nic.in) को रेगुलर विजिट करते रहें, क्योंकि नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी. इसके अलावा, यदि आपको नए शेड्यूल को लेकर कोई भी परेशानी है, तो आप NTA की मदद ले सकते हैं. छात्र किसी भी स्पष्टीकरण या सवाल के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेल्पडेस्क नंबर 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं या फिर उनके ऑफिशियल ईमेल सपोर्ट cuet-ug@nta.ac.in पर मेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

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