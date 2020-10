नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने नीट 2020 (NEET 2020) एग्‍जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीट का रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. रिजल्ट के साथ एनटीए ने फाइनल प्रश्नोत्तर भी जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में उड़ीसा के शोएब आफताब ने 720 में से 720 अंक लाकर टॉप किया है. Also Read - कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगले ढाई महीने काफी महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य मंत्री ने बताई वजह

100 प्रतशित अंक पाने वाले शोएब के परजिन अपने बेटे की मेहनत और जज्बे से बहुत खुश हैं. फिलहाल टॉपर की लिस्ट अभी एनटीए की ओर से औपचारिक रूप से जारी होना बाकी है. Also Read - भारत-चीन के बीच सीमा पर झड़पों से रिश्तों में गंभीर रूप से उथल-पुथल की स्थिति: जयशंकर

NEET2020 टॉपर शोएब ने बताया कि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. मैंने शीर्ष 100 या शीर्ष 50 में जगह बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन मैंने 720/720 स्कोर करने की कभी उम्मीद नहीं की थी. परीक्षा स्थगित की जा रही थी, इसलिए काफी दबाव था। लेकिन लक्ष्य शांत रहकर समय का सदुपयोग करना था.

There is no doctor in my family, so I didn’t expect this. I had hoped to make it to top 100 or top 50 but I never expected to score 720/720. The exam was being postponed, so there was a lot of pressure. But the goal was to stay calm & utilise time: Soyeb Aftab, #NEET2020 topper pic.twitter.com/9WA6u3NPW3

