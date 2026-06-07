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NEET UG 2026: फिर पेपर लीक की अफवाहों पर NTA का बड़ा बयान, तेज हुई सुरक्षा की तैयारियां, परीक्षा केंद्रों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

एनटीए ने नीट (यूजी) 2026 में शामिल होने वाले हर उम्मीदवार से कहा है कि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान दें. आपकी कड़ी मेहनत ही मायने रखती है और एनटीए निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 7, 2026, 2:26 PM IST
NEET 2026 को लेकर NTA ने दी बड़ी चेतावनी (image- AI)
NEET 2026 को लेकर NTA ने दी बड़ी चेतावनी (image- AI)
  • NTA ने NEET UG 2026 के पेपर लीक और बिक्री से जुड़े सभी दावों को फर्जी बताया है.
  • एजेंसी ने कहा कि कुछ गिरोह छात्रों को ठगने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं.
  • परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए नासिक जिले में विभिन्न केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.
  • NTA ने उम्मीदवारों से अफवाहों पर ध्यान न देकर अपनी तैयारी पर फोकस करने की अपील की है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए), नई दिल्ली द्वारा नीट (यूजी) 2026 की परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक नासिक जिले के अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इसको लेकर जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने बताया है कि इस परीक्षा के लिए हर सब-सेंटर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, उम्मीदवारों को जरूरी सुविधाएं देने और परीक्षा प्रक्रिया के प्रभावी समन्वय की जिम्मेदारी संबंधित नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है. आदेश में यह भी कहा गया है कि सौंपे गए सब-सेंटर परीक्षा की तारीख से पहले और परीक्षा के दिन केंद्रों का दौरा करेंगे और नीट यूजी 2026 परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करेंगे.

पेपर लीक की अफवाहों पर एनटीए का बड़ा बयान

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) (अंडरग्रेजुएट) (यूजी) 2026 की पेपर लीक घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से प्रश्न-पत्र के लीक होने, परीक्षा से पहले मिल जाने या बिक्री का दावा किया जा रहा है. इसी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है. एनटीए ने पोस्ट में लिखा, “सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैल रहे कुछ ऐसे मैसेज दिखे हैं, जिनमें नीट (यूजी) 2026 की दोबारा परीक्षा के प्रश्न-पत्र के ‘लीक’ होने, पहले से मिल जाने या ‘बिक्री’ का दावा किया जा रहा है. ये दावे झूठे और धोखाधड़ी वाले हैं और इनका मकसद लोगों को गुमराह करना है. ऐसा कंटेंट संगठित नकल कराने वाले गिरोहों का काम है, जो छात्रों और उनके परिवारों की चिंता का फायदा उठाते हैं. उनका मकसद नकली ‘पेपर’ बेचकर पैसे ऐंठना है और फैल रहा हर ऐसा दावा मनगढ़ंत है.”

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परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पूरी तरह बरकरार

एनटीए ने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पूरी तरह बरकरार है. सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं. एनटीए ऐसे गलत काम करने वाले चैनलों, अकाउंट्स और कंटेंट की पहचान कर रहा है और उन्हें संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर-क्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहा है ताकि उन्हें तुरंत हटाया जा सके और कार्रवाई की जा सके.

अधिकारियों की नियुक्ति की डिटेल

नोडल ऑफिसरों में हेमंगी पाटिल (एडिशनल कलेक्टर, नासिक)- केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स और एएम साइंस कॉलेज, नासिक (केटीएचएम ब्लॉक ए); केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स और एएम साइंस कॉलेज, नासिक (केटीएचएम ब्लॉक बी); एचपीटी आर्ट्स और आरवाईके साइंस कॉलेज, कॉलेज रोड, नासिक; मराठा हाई स्कूल, गंगापुर रोड (ब्लॉक ए); मराठा हाई स्कूल, गंगापुर रोड (ब्लॉक बी); और डीडी बिटको बॉयज हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, नासिक पर नियुक्त रहेंगे.

देवदत्त केकन (एडिशनल कलेक्टर, मालेगांव) महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, मालेगांव कैंप; एटीटी हाई स्कूल एंड कॉलेज, मालेगांव; और एचजीवीएस महिलारत्न पुष्पाताई हीरे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फॉर विमेन, मालेगांव कैंप पर नियुक्त रहेंगे.

रोहित कुमार राजपूत (रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर) – लोकनेते वेंकटराव हीरे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, पंचवटी, नासिक; सीडीओ मैरी हाई स्कूल, मैरी, पंचवटी, नासिक; श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय, सतपुर, नासिक; यूथ नेशनल हाई स्कूल फॉर गर्ल्स, सरदा सर्कल, नासिक और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, एएफसी, ओजर पर नियुक्त रहेंगे.

कुंदन हिरय (डिप्टी कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर ऑफिस, नासिक)-पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, नासिक रोड कैंप, आर्टिलरी सेंटर, नासिक; पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, देवलाली; पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आईएसपी, नासिक रोड, नासिक; गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, समनगांव रोड, नासिक; श्रीमती विमलाबेन कुमार तेजुकाया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, देवलाली कैंप, नासिक; आरएनसी आर्ट्स, जेडीबी कॉमर्स और एनएससी साइंस कॉलेज, नासिक रोड, नासिक और पुरुषोत्तम इंग्लिश स्कूल, नासिक में नियुक्त रहेंगे. (इनपुट एजेंसी से)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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