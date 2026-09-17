NTA ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर, JEE Main से लेकर CUET PG तक की तारीखें आईं सामने, नोट कर लें डेट

NTA Exam Calendar: प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी NTA ने आज दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया है. यहां चेक करें परीक्षाओं की संभावित तारीख.

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NTA ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर (Image: Canva)

NTA Exam Calendar: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने बृहस्पतिवार (17 सितंबर, 2026) को एग्जाम कैलेंडर जारी किया है. जानकारी के अनुसार इस बीच कुल 14 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं.

तारीखों में हो सकता है बदलाव

NTA की एक अधिकारी ने PTI से बात करते हुए बताया कि, ‘दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. ये तारीखें अस्थायी हैं और इनमें बदलाव हो सकता है.’

जेईई-मेन की परीक्षा की तारीख

एग्जाम कैलेंडर में इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए जेईई-मेन का पहला चरण 22 से 24 जनवरी और 28 से 30 जनवरी 2027 को आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा 31 जनवरी को वैकल्पिक तिथि के रूप में रखा गया है. UGC-NET की परीक्षा संभावित रूप से 14 से 19 दिसंबर तक होगी. इसके लिए 20 और 21 दिसंबर वैकल्पिक तारीख रखी गई हैं. CSIR-यूजीसी नेट 20 और 21 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा.

National Testing Agency (NTA)

Examination Calendar | 2026–27 The proposed schedule for NTA examinations from December 2026 to March 2027 has been released. Check the dates

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Stay updated with official notifications Note: Dates are tentative and may… pic.twitter.com/fb9COqIOKC — National Testing Agency (@NTA_Exams) September 16, 2026

इस दिन होगी CMAT और CUET-PG की परीक्षा

कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 7 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. CUET-PG 1 से 5 मार्च, 8 मार्च, 12 से 20 मार्च तथा 24 और 25 मार्च 2027 को आयोजित की जाएगी. 30 और 31 मार्च को वैकल्पिक तारीखों के रूप में रखा गया है.

इस दौरान जिन अन्य परीक्षाओं के आयोजन का प्रस्ताव है, उनमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग (NITTT) पार्ट 1 और 2, आर्मी कैडेट्स कॉलेज परीक्षा, एनआईएफटी प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज परीक्षा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल परीक्षा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल परीक्षा शामिल हैं.