JNUEE 2020: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (JNUEE) 2020 के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है. इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे लॉकडाउन के कारण 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था. अब, समय सीमा को आगे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, "यह सभी संभावित छात्र आवेदकों की जानकारी के लिए है कि मौजूदा कठिन परिस्थितियों के कारण NTA ने JNUEE 2020 के प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई 2020 कर दी है. शुभकामनाएं."

This is for the information of all prospective student applicants that due to the prevailing difficult circumstances, the NTA has extended the deadline of registration and submission of application forms for the JNU EE 2020 entrance examinations to May 15, 2020. Wish the best. pic.twitter.com/fx9NtRMGoo

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) April 30, 2020