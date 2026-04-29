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Nta Neet Exam Centre Dress Code Strict Guidelines Regarding Hijab Kada And Religious Signs Know What Will Be Checked Before Entering Room

हिजाब-कड़ा और रिलीजियस साइन को लेकर NTA ने जारी किए सख्त गाइडलाइन, जानें NEET एग्जाम सेंटर पर एंट्री से पहले क्या-क्या होगा चेक?

NEET 2026 के लिए NTA ने ड्रेस कोड गाइडलाइन जारी कर दी है. इन निर्देशों के अनुसार, एस्पिरेंट के लिए ड्रेस कोड में हाफ स्लीव्स वाले हल्के कपड़े और चप्पल पहनना ही आइडियल होगा. वहीं, धार्मिक पोशाक पहनने वाले एस्पिरेंट को जांच के लिए 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

NEET एग्जाम में जाने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

NEET UG 2026 dress code guidelines: नीट 2026 की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सही ड्रेस कोड का चुनाव भी बेहद जरूरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुरक्षा को लेकर इस बार काफी सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. केंद्र पर पहुंचने से पहले इन नियमों को समझना आपके साल भर की मेहनत को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है, जिससे ड्रेस कोड फॉलो ना करने और समय पर एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचने की गलती की कोई गुंजाइश ना बचें.

नीट एग्जाम सेंटर पर एंट्री से पहले चेकिंग

NEET एग्जाम के लिए एंट्री देने से पहले सेंटर के मेन गेट पर छात्रों की सघन तलाशी (Frisking) ली जाएगी ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर न जा सके. सुरक्षाकर्मी मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके कपड़ों में कोई भी मेटल की चीजें या नक्काशी मौजूद ना हो.

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सेंटर पर स्टूडेंट्स का आइडियल ड्रेस

NTA की गाइडलाइन के अनुसार, स्टूडेंट्स को एग्जाम ड्रेस के तौर पर हल्के रंग के और आधी बाजू (Half Sleeves) वाले शर्ट या कपड़े पहनें. बड़े बटन, भारी कढ़ाई या बहुत सारी पॉकेट वाली शर्ट या टी-शर्ट पहनने पर चेकिंग के दौरान एंट्री रोकी जा सकती है. साथ ही अपने साथ छोटी से छोटी मेटल वाली कोई चीज ना ले जाएं.

पैरों में जूते नहीं, चप्पल पहनें

परीक्षा केंद्र के अंदर मोटे सोल वाले जूते या ऊंची हील्स वाली सैंडल पहनकर जाने की पूरी तरह मनाही है. स्टूडेंट्स पतले सोल वाली चप्पल या साधारण सैंडल पहनकर जा सकते हैं.

इन चीजों पर पाबंदी?

गले का हार, कान के झुमके, अंगूठी, कंगन या किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा घड़ी, मोबाइल, बैग या कोई भी स्टेशनरी का सामान जैसे पेन-पेंसिल ले जाने पर पाबंदी है. बता दें कि NTA एग्जाम हॉल के अंदर ही पेन मुहैया कराएगी.

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किन चीजों को साथ ले जा सकते हैं एस्पिरेंट?

एस्पिरेंट अपने साथ एडमिट कार्ड का कलर प्रिंटआउट, आवेदन के समय वाली पासपोर्ट साइज फोटो और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड लेकर एग्जाम हॉल के अंदर जा सकते हैं. वहीं, पानी के लिए सिर्फ पारदर्शी (Transparent) बोतल ही ले जाने की अनुमति होगी.

कड़ा-कृपाण, हिजाब और रिलीजियस साइन के लिए क्या नियम?

यदि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कड़ा, कृपाण या हिजाब धारण करते हैं, तो NTA के नियमों के मुताबिक, आपको परीक्षा केंद्र पर तय समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा. इससे सुरक्षाकर्मियों को आपकी गहन जांच के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा और परीक्षा की गरिमा बनी रहेगी.

NTA की नो-लीव एडवाइजरी

जाते-जाते बता दें कि एग्जाम में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल(NMC) ने मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है. मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ को एग्जाम और उससे पहले एक दिन छुट्टी नहीं मिलेगी.