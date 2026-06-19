अब WhatsApp पर मिलेगी NEET परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट, NTA ने फर्जी खबरों से किया सावधान

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी और परीक्षा केंद्र से संबंधित अपडेट WhatsApp के जरिए भेजे जाएंगे. NTA का कहना है कि इससे छात्रों तक सही जानकारी समय पर पहुंचेगी और किसी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी. 21 जून 2026 को होने वाले री-एग्जाम से पहले एजेंसी ने छात्रों को केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी है.
NTA ने बताया है कि सभी अपडेट उसके आधिकारिक WhatsApp नंबर +91 7827980287 से भेजे जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल ब्लू टिक वाले अकाउंट पर ही भरोसा करें. इस अकाउंट का नाम “National Testing Agency” दिखाई देगा. एजेंसी ने साफ किया है कि अगर किसी नंबर पर ब्लू टिक नहीं है, तो उसे NTA का आधिकारिक अकाउंट न माना जाए, भले ही उसमें NTA का नाम लिखा हो. यह चैनल केवल जानकारी भेजने के लिए बनाया गया है, इसलिए छात्र इन संदेशों का जवाब नहीं दे सकेंगे.
NTA ने छात्रों को फर्जी मैसेज और ऑनलाइन ठगी से बचने की चेतावनी भी दी है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि वह कभी भी WhatsApp पर OTP, बैंक जानकारी या किसी तरह की निजी जानकारी नहीं मांगती. इसके अलावा NTA किसी लिंक, QR कोड या अन्य माध्यम से भुगतान करने के लिए भी नहीं कहेगी. एजेंसी ने यह भी बताया कि वह प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या किसी तरह की लीक सामग्री WhatsApp या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करती है. ऐसे किसी भी संदेश को फर्जी माना जाना चाहिए.
NTA ने NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. एजेंसी के अनुसार 3 मई को हुई परीक्षा के लिए जारी किया गया पुराना एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा. छात्रों को केवल नए एडमिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें. किसी मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट या अनजान लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से बचें.
अगर किसी छात्र को NTA के नाम पर कोई संदिग्ध या फर्जी संदेश मिलता है, तो उसकी शिकायत सरकारी साइबर फ्रॉड पोर्टल पर की जा सकती है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुका है, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करना चाहिए. NTA ने दोबारा कहा है कि छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक WhatsApp चैनल से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें