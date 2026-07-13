NEET UG 2026 Re-Exam: NTA ने खोला OMR शीट का विंडो, गलती दिखी तो 15 जुलाई तक कर पाएंगे चैलेंज

NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून को हुआ था. OMR चैलेंज विंडो बंद होने के बाद NTA सभी आपत्तियों को रिव्यू करेगा. इसके बाद Final Answer Key जारी की जाएगी. फिर री-NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: July 13, 2026, 8:41 PM IST
NEET UG 2026 Re-Exam: NTA ने खोला OMR शीट का विंडो, गलती दिखी तो 15 जुलाई तक कर पाएंगे चैलेंज
21 जून को हुए NEET री-एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए. (ANI)
  • 3 मई को पेपर लीक के बाद रद्द हो गया था एग्जाम
  • 21 जून को हुआ था NEET का री-एग्जाम
  • 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दिया था एग्जाम
  • 20 जुलाई तक आ सकता है NEET का रिजल्ट

मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूशन में दाखिले के लिए लिया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी NEET-UG 2026) का री-एग्जाम 21 जून हो हुआ था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोमवार (13 जुलाई 2026) को री-एग्जाम की स्कैन की गई OMR आंसर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिए हैं. अगर किसी कैंडिडेट को अपनी OMR शीट या रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ निर्धारित समय तक ही उपलब्ध रहेगी.

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पेपर लीक के चलते रद्द हो गया था 3 मई 2026 का एग्जाम

3 मई 2026 को NEET-UG का एग्जाम हुआ था. इस दौरान कई राज्यों से पेपर लीक होने की खबरें आईं. जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. इसके बाद 21 जून को दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया था. 21 जून को हुए एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए. इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए थे.

कैसे करें OMR Challenge?

इसके लिए आधिकारिक NEET पोर्टल पर जाएं.
Application Number और Password से लॉगिन करें.
OMR Answer Sheet और Recorded Responses देखें.
अगर कोई खामी मिले तो Challenge ऑप्शन सिलेक्ट करें.
निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर आपत्ति दर्ज करें.

कब आएगा रिजल्ट?

OMR चैलेंज विंडो बंद होने के बाद NTA सभी आपत्तियों को रिव्यू करेगा. इसके बाद Final Answer Key जारी की जाएगी. फिर री-NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, रिजल्ट 20 जुलाई 2026 तक जारी होने की संभावना है. हालांकि, NTA ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.

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क्या है NEET की मार्किंग स्कीम?

हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे.
गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा.
जिन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, उन पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा.
एग्जाम में सभी सवाल MCQ होंगे.

इस बार कैंडिडेट्स को मिला था 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम

NTA के मुताबिक, पहले कई कैंडिडेट्स की शिकायत थी कि अटेंडेंस दर्ज कराने, साइन करने और बाकी फॉर्मैलिटीज को पूरा करने में काफी वक्त चला जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार एग्जाम का टोटल टाइम 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट किया गया था. 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट्स को जल्दबाजी से बचाने और सवालों को अच्छे से समझने और जवाब में गलती की जांच के लिए दिया गया.

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Anjali Karmakar

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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