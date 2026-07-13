NEET UG 2026 Re-Exam: NTA ने खोला OMR शीट का विंडो, गलती दिखी तो 15 जुलाई तक कर पाएंगे चैलेंज

मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूशन में दाखिले के लिए लिया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी NEET-UG 2026) का री-एग्जाम 21 जून हो हुआ था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सोमवार (13 जुलाई 2026) को री-एग्जाम की स्कैन की गई OMR आंसर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिए हैं. अगर किसी कैंडिडेट को अपनी OMR शीट या रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ निर्धारित समय तक ही उपलब्ध रहेगी.
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3 मई 2026 को NEET-UG का एग्जाम हुआ था. इस दौरान कई राज्यों से पेपर लीक होने की खबरें आईं. जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. इसके बाद 21 जून को दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया था. 21 जून को हुए एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए. इसके लिए भारत के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए थे.
इसके लिए आधिकारिक NEET पोर्टल पर जाएं.
Application Number और Password से लॉगिन करें.
OMR Answer Sheet और Recorded Responses देखें.
अगर कोई खामी मिले तो Challenge ऑप्शन सिलेक्ट करें.
निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर आपत्ति दर्ज करें.
OMR चैलेंज विंडो बंद होने के बाद NTA सभी आपत्तियों को रिव्यू करेगा. इसके बाद Final Answer Key जारी की जाएगी. फिर री-NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, रिजल्ट 20 जुलाई 2026 तक जारी होने की संभावना है. हालांकि, NTA ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है.
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हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे.
गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा.
जिन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, उन पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा.
एग्जाम में सभी सवाल MCQ होंगे.
NTA के मुताबिक, पहले कई कैंडिडेट्स की शिकायत थी कि अटेंडेंस दर्ज कराने, साइन करने और बाकी फॉर्मैलिटीज को पूरा करने में काफी वक्त चला जाता था. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार एग्जाम का टोटल टाइम 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट किया गया था. 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कैंडिडेट्स को जल्दबाजी से बचाने और सवालों को अच्छे से समझने और जवाब में गलती की जांच के लिए दिया गया.
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