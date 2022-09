CUET PG 2022 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेसी द्वारा 26 सितंबर की शाम 4 बजे CUET PG 2022 परीक्षा के Result को जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा. इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सूचना दी है. पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए जिन उम्मीदवारों ने सीयूईटी परीक्षा में भाग लिया था वे अधिाकारिक वेबसाइट पर कल शाम 4 बजे के बाद अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. एम जगदीश कुमार ने रिजल्ट को लेकर छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं.Also Read - CUET PG 2022 Result: कब आएगा सीयूईटी पीजी परीक्षा का रिजल्ट, cuet.nta.nic.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

सीयूईटी पीजी एग्जाम में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे. इन प्रश्नों को पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया था. इन 100 सवालों में लैंग्वेज काम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, सामान्य ज्ञान, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक और लॉजिकल रिजनिंग से संबंधित प्रश्न थे. पार्ट ए में 25 सवाल और पार्ट बी में 75 सवाल पूछे गए थे. वहीं एनटीए द्वारा सीयईटी यूजी फाइनल आंसर की को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनल आंसर की जारी होने के बाद संभावना है कि सीयूईटी पीजी रिजल्ट को भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. Also Read - UGC ने 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कंबाइन लिस्ट की जारी, जानें कैसे और कब होगा एडमिशन

National Testing Agency (NTA) will declare CUET-PG results on 26 September (Monday) by 4 pm, required for Post-graduate admissions in the participating universities. Best wishes to all the students.

