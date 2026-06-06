  • Hindi
  • Career Hindi
  • Nta Statement Regarding Neet Ug 2026 Re Exam Question Paper Leak Rumors

क्या फिर लीक हुआ NEET UG का पेपर? NTA ने दिया बड़ा अपडेट, जानें छात्रों को दी क्या सलाह

NEET-UG Exam Update: देशभर में 3 मई को NEET-UG का एग्जाम हुआ था. 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई थी. इसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. अब 21 जून को री-एग्जाम होगा.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: June 6, 2026, 9:11 PM IST
neet (2)
NEET-UG का पेपर लीक होने पर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. (PTI)

NEET-UG 2026 री-एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा बयान जारी किया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि री-एग्जाम के पेपर्स लीक होने, पहले से उपलब्ध होने या पैसे लेकर बेचे जाने के दावे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं. NTA ने छात्रों और अभिभावकों को ऐसे दावों से सावधान रहने की सलाह दी है.NEET-UG 2026 के री-एग्जाम को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम, वॉट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मैसेज वायरल हो रहे थे. इनमें दावा किया जा रहा था कि 21 जून को होने वाले NEET-UG 2026 री-एग्जाम का पेपर पहले ही लीक हो चुका है. कुछ चैनलों और वॉट्सऐप ग्रुप्स में तो कथित तौर पर क्वेश्चन पेपर्स बेचने के लिए छात्रों से पैसे मांगने की भी बातें सामने आई थीं. इन दावों के बाद लाखों छात्रों और उनके परिवारों में चिंता बढ़ गई थी.

और पढ़ें: Sonam Wangchuk का समर्थन, 3 नए प्रवक्ता और जंतर-मंतर मार्च... आखिर क्या है Cockroach Janta Party का पूरा प्लान?

NEET Paper Leak Case: UPSC में तो नहीं होता पेपर लीक, फिर आपसे फेल्योर कैसे हुआ, NTA से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल

NTA का भरोसा- क्वेश्चन पेपर पूरी तरह सेफ

NTA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि परीक्षा से जुड़ी ऐसी किसी भी जानकारी पर विश्वास न करें, जो आधिकारिक वेबसाइट या एजेंसी के अधिकृत माध्यमों से जारी न की गई हो. एजेंसी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर चल रहे दावे छात्रों को गुमराह करने और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश हैं. NTA ने कहा कि एग्जाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. क्वेश्चन पेपर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.

संदिग्ध लिंक की साइबर टीम करेगी जांच

एजेंसी ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ संदिग्ध लिंक और पोस्ट को जांच के लिए साइबर क्राइम अधिकारियों के पास भेजा गया है. अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या क्वेश्चन पेपर बेचने का दावा करता है, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की सलाह दी गई है.

NEET UG: अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन होगी, हटाई जाएगी OMR शीट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की ये बड़ी घोषणाएं

री-एग्जाम पूरी पारदर्शिता बरतने का दावा

NTA ने दोहराया है कि NEET-UG 2026 री-एग्जाम पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित कराया जाएगा. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करें.

3 मई को हुआ था NEET का पेपर

NEET एग्जाम 3 मई को आयोजित हुआ था. इसमें 23 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे. पेपर लीक होने की चर्चा के बाद NTA ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. अब 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा.

NEET पेपर लीक केस में अब तक 10 गिरफ्तारियां

CBI ने इस मामले में कुलकर्णी के साथ अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का महाराष्ट्र के लातुर से कनेक्शन है. लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं. हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को भी अरेस्ट किया गया है.

NEET UG 2026: NEET परीक्षा की नई तारीख घोषित, अब 21 जून को होगा Exam, NTA ने की ये अपील

अगले सेशन से ऑनलाइन होगा एग्जाम

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अगले सेशन से NEET-UG एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होगी. उन्होंने माना कि 3 मई को हुई NEET-UG-2026 के पेपर लीक हुए थे.

2024 में भी हुआ था पेपर लीक

2024 में भी NEET UG का पेपर लीक हो गया था. इसके चलते कुछ सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी. ये एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ था. 6 मई को NTA ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था. इसके बाद बिहार (पटना) और झारखंड (हजारीबाग) में जांच हुई. जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुईं थीं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था. कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी.

NEET एग्जाम के बारे में जानिए

NEET एग्जाम एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है. इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी. इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, आयुष (BAMS, BHMS) और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में दाखिला मिलता है.

NEET के अलावा और कौन से एग्जाम कराता है NTA?

NTA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त परीक्षा एजेंसी है. 2017 में इसे बनाया गया था. NTA देशभर में NEET-UG के अलावा JEE Main, CUET, UGC-NET, CMAT और GPAT आयोजित कराता है.

NEET UG Paper leak Timeline: नीट पेपर लीक की अफवाहों से NTA के एग्जाम कैंसिल करने तक पूरी टाइमलाइन, जानें कहां तक पहुंची जांच

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.