क्या फिर लीक हुआ NEET UG का पेपर? NTA ने दिया बड़ा अपडेट, जानें छात्रों को दी क्या सलाह

NEET-UG 2026 री-एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा बयान जारी किया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि री-एग्जाम के पेपर्स लीक होने, पहले से उपलब्ध होने या पैसे लेकर बेचे जाने के दावे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं. NTA ने छात्रों और अभिभावकों को ऐसे दावों से सावधान रहने की सलाह दी है.NEET-UG 2026 के री-एग्जाम को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम, वॉट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मैसेज वायरल हो रहे थे. इनमें दावा किया जा रहा था कि 21 जून को होने वाले NEET-UG 2026 री-एग्जाम का पेपर पहले ही लीक हो चुका है. कुछ चैनलों और वॉट्सऐप ग्रुप्स में तो कथित तौर पर क्वेश्चन पेपर्स बेचने के लिए छात्रों से पैसे मांगने की भी बातें सामने आई थीं. इन दावों के बाद लाखों छात्रों और उनके परिवारों में चिंता बढ़ गई थी.
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NTA ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि परीक्षा से जुड़ी ऐसी किसी भी जानकारी पर विश्वास न करें, जो आधिकारिक वेबसाइट या एजेंसी के अधिकृत माध्यमों से जारी न की गई हो. एजेंसी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर चल रहे दावे छात्रों को गुमराह करने और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश हैं. NTA ने कहा कि एग्जाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. क्वेश्चन पेपर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.
एजेंसी ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ संदिग्ध लिंक और पोस्ट को जांच के लिए साइबर क्राइम अधिकारियों के पास भेजा गया है. अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या क्वेश्चन पेपर बेचने का दावा करता है, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की सलाह दी गई है.
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NTA ने दोहराया है कि NEET-UG 2026 री-एग्जाम पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित कराया जाएगा. एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस करें.
NEET एग्जाम 3 मई को आयोजित हुआ था. इसमें 23 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे. पेपर लीक होने की चर्चा के बाद NTA ने 12 मई को एग्जाम कैंसिल कर दिया. अब 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा.
CBI ने इस मामले में कुलकर्णी के साथ अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का महाराष्ट्र के लातुर से कनेक्शन है. लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं. हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को भी अरेस्ट किया गया है.
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अगले सेशन से NEET-UG एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होगी. उन्होंने माना कि 3 मई को हुई NEET-UG-2026 के पेपर लीक हुए थे.
2024 में भी NEET UG का पेपर लीक हो गया था. इसके चलते कुछ सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल कर दी गई थी. ये एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ था. 6 मई को NTA ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था. इसके बाद बिहार (पटना) और झारखंड (हजारीबाग) में जांच हुई. जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुईं थीं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था. कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी.
NEET एग्जाम एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है. इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी. इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, आयुष (BAMS, BHMS) और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में दाखिला मिलता है.
NTA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त परीक्षा एजेंसी है. 2017 में इसे बनाया गया था. NTA देशभर में NEET-UG के अलावा JEE Main, CUET, UGC-NET, CMAT और GPAT आयोजित कराता है.
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