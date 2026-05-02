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UGC NET 2026 जून का रजिस्ट्रेशन शुरू, इस बार कितने नए सब्जेक्ट जोड़े गए- कब है लास्ट डेट? जानें वेबसाइट- फॉर्म फी से जुड़ी सारी बातें

NTA UGC NET June 2026: UGC NET जून 2026 के लिए फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से लेकर 20 मई तक चलेगी. इस बार Statistics को 85वें विषय के तौर पर जोड़ा गया है. वहीं, परीक्षा जून के आखिरी हफ्ते में होगी.

कब तक भरा जाएगा UGC NET का फॉर्म

क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या रिसर्च के फील्ड में कदम रखने का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA ने UGC NET जून 2026 की ऑफिशियल टाइमलाइन जारी कर दिया है. NET-JRF की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से जारी है, जो 20 मई तक चलेगी.

कितने नए सब्जेक्ट जोड़े गए?

UGC ने इस साल से सांख्यिकी (Statistics) को एक नए सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया है. 18 अप्रैल 2026 को हुई आयोग की 597वीं बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही अब NET परीक्षा में कुल विषयों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है.

UGC NET फॉर्म भरने की क्राइटेरिया

फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री (Post Graduation) या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. जनरल कैटेगरी (General/Unreserved) के लिए कम से कम 55% अंक अनिवार्य हैं, जबकि OBC (NCL), SC, ST, PwD और थर्ड जेंडर के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक होना जरूरी है. जो छात्र मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए प्रोविजनल (Provisional) आधार पर आवेदन कर सकते हैं.

UGC NET 2026 जून की टाइमलाइन

UGC NET जून की परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड परीक्षा से एक सप्ताह पहले यानी 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे. वहीं, एस्पिरेंट्स को एग्जाम सिटी की जानकारी 10 जून तक मिल जाएगी.

रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की लास्ट डेट

NTA ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है.

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UGC NET रजिस्ट्रेशन का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

जून का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका लॉगिन आईडी जेनरेट हो जाएगा. इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. आखिर में फी पेमेंट करने के बाद फॉर्म की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. इसके बाद आप कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं.

कितना लगेगा फॉर्म फी?

UGC NET का फी स्ट्रक्चर केटेगरी के आधार पर अलग-अलग है. जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 1,150 रुपये देने होंगे. OBC-NCL और EWS कैटेगरी के लिए यह फीस 600 रुपये है, जबकि SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क लगभग 325 रुपये रखा गया है.