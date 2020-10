OBC Reservation in Sainik Schools: रक्षा सचिव अजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सैनिक स्कूलों (OBC Reservation in Sainik Schools) में 27 प्रतिशत सीटें 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित होंगी. सैनिक स्कूल सोसाइटी जो रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के तहत काम करती है, देश में 33 ऐसे आवासीय स्कूलों का प्रबंधन करती है. Also Read - सैनिक स्कूलों में 2021-2022 से लागू होगा ओबीसी आरक्षण, 27 प्रतिशत सीटें होंगी आरक्षित

कुमार ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए कहा कि साल 2021-22 से "OBC Reservation" लागू की जाएगी. कुमार के द्वारा 13 अक्टूबर के पोस्ट के अनुसार देश भर के सभी सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपलों को इससे संबंधित सर्कुलर भेजा गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि एक सैनिक स्कूल (Sainik School) में 67 प्रतिशत सीटें राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें स्कूल स्थित है और शेष 33 प्रतिशत उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बाहर से आते हैं. इन दो सूचियों को सूची ए और सूची बी कहा जाएगा.

सर्कुलर में कहा गया है कि प्रत्येक सूची में 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 27 प्रतिशत सीटें नॉन-क्रीमी लेयर OBC के लिए हैं. इसमें कहा गया कि यह आरक्षण नीति 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगी.