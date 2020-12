Odisha Board Class 10th, 12th Exam 2021: ओडिशा के मास शिक्षा मंत्री एस आर दाश (Samir Ranjan Dash) ने कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर बोलते हुए कहा है कि CBSE की तरह ओडिशा BSE और CHSE की लिखित परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में ही करेंगे. उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च 2021 में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की कोई संभावना नहीं है. बता दें कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE Odisha) ओडिशा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है जबकि काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE Odisha) राज्य में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदार है. Also Read - SAMS Odisha Plus 3 Second Merit List 2020 Released: ओडिशा बोर्ड ने जारी किया सेकेंड मेरिट लिस्ट, ये है चेक करने का Direct Link

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की पुष्टि के बाद ओडिशा के मास शिक्षा मंत्री (Samir Ranjan Dash) ने कहा है कि 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी और परीक्षा के दौरान CBSE के निर्देशों का पालन करेंगे. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि BSE और CHSE परीक्षाओं की समय सारणी बढ़ाई जाएगी और COVID-19 महामारी के कारण परीक्षा में देरी हुई. दाश (Samir Ranjan Dash) ने कहा, “फरवरी और मार्च में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE) और काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) की ओर से परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है, क्योंकि कई छात्र ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं.” Also Read - SAMS Odisha Plus 3 Second Merit List 2020: ओडिशा बोर्ड आज जारी करेगा SAMS Odisha Plus 3 का सेकेंड मेरिट लिस्ट, ऐसे करें चेक

ओडिशा में स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में मंत्री ने कहा कि स्कूल और मास शिक्षा विभाग 9वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षाएं न्यूनतम तीन महीने के क्लास रूम शिक्षण के बाद ही आयोजित की जाएंगी.उन्होंने कहा, “हम COVID-19 दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लेंगे.” ओडिशा सरकार ने अपने नवीनतम अनलॉक दिशा-निर्देशों में शैक्षणिक संस्थानों को अपने नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कक्षा 9-12वीं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी है. Also Read - SAMS Odisha Plus Two Admission 2020: ओडिशा बोर्ड ने प्लस टू में एडमिशन के लिए जारी किया पहली मेरिट लिस्ट, ये रहा चेक करने का Direct Link