Odisha schools Closed: ओडिशा में इतने दिन तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, कई जगहों पर इंटरनेट भी बंद

Odisha Schools Closed: ओडिशा में बुधवार मोटरसाइकिल रैली के दौरान हुई हिंसा के कारण स्कूल, कॉलेज सहित सभी दुकानों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है. इसके अलावा संबलपुर में 48 घंटों के कर्फ्यू के साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी. ओडिशा कलेक्टर अनन्या दास ने घोषणा की कि कर्फ्यू के समय में सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं को कर्फ्यू प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है और मौजूदा अस्थिर स्थिति को देखते हुए लोगों को बाहर नहीं जाने के लिए आगाह किया गया है. व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इंटरनेट एक्सेस और डेटा सेवाओं पर निलंबन को 17 अप्रैल, 2023 को सुबह 10 बजे तक के लिए और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है.

एएनआई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा में हनुमान जन्मोत्सव रैली के दौरान कई दुकानों में आग लगने के बाद बुधवार को शहर में मोटरसाइकिल रैली के दौरान हुई हिंसा में एक महिला पुलिसकर्मी सहित 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था. हाल ही में तापमान को देखते हुए ओडिशा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था. स्कूलों को पीने के पानी और गर्मी से निपटने के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.