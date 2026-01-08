Hindi Career Hindi

Online Classes Are Increasing Screen Time Can Laws Like Australia Be Implemented Here Too

ऑनलाइन क्लासेज की वजह से बढ़ रहा है स्क्रीनटाइम, क्या यहां भी आस्ट्रेलिया जैसा कानून हो सकता है लागू?

भविष्य में अगर मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा के मामले बढ़े तो नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन अभी पैरेंटल कंसेंट और जागरूकता पर फोकस है.

जानिए क्या है मामला

ऑनलाइन क्लासों के दौर में बच्चों का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गया है. कोविड महामारी के बाद से शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा ने जहां पढ़ाई को जारी रखने में मदद की, वहीं क्लास के बाद भी बच्चे सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो देखने में घंटों बिताने लगे हैं. इस बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर भारत सरकार के आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय गंभीर हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर से बच्चों में आंखों की समस्या, नींद की कमी, मानसिक तनाव और साइबर बुलिंग जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं. जिसके चलते ऐसी संभावनाएं हैं कि यहां भी ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून आ सकता है.

क्या है वहां का कानून

ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार सख्त कदम उठाते हुए दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है. ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट 2024’ के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स (पूर्व ट्विटर), यूट्यूब, स्नैपचैट, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने या रखने पर रोक है. इस कानून की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर है. उन्हें उम्र सत्यापन के लिए उचित कदम उठाने होंगे, अन्यथा 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है. माता-पिता की सहमति से भी छूट नहीं है, और बच्चों या परिवारों पर कोई दंड नहीं है. इस कानून का उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ग्रूमिंग जैसे खतरों से बचाना है.

क्या भारत में भी स्कूलों में ऑस्ट्रेलिया जैसा नियम लागू होगा?

फिलहाल, केंद्र सरकार का रुख इससे अलग है. आईटी सचिव एस कृष्णन ने जनवरी 2025 में स्पष्ट कहा कि भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की कोई योजना नहीं है. इसके बजाय, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म्स पर ‘वेरिफायबल पैरेंटल कंसेंट’ अनिवार्य करने का प्रस्ताव है. यानी माता-पिता की सत्यापित सहमति से ही बच्चे अकाउंट बना सकेंगे. सरकार का जोर हानिकारक कंटेंट को रोकने, जागरूकता अभियान और पैरेंटल कंट्रोल पर है, न कि पूर्ण बैन पर.

भारत में क्या हैं गाइडलाइन्स

भारत में पहले से शिक्षा मंत्रालय की ‘प्रज्ञाता’ गाइडलाइंस हैं, जो ऑनलाइन क्लासों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करती हैं – जैसे प्री-प्राइमरी के लिए 30 मिनट, कक्षा 1-8 के लिए दो सेशन (30-45 मिनट प्रत्येक) और हायर क्लासेस के लिए अधिकतम 3-4 घंटे. लेकिन सोशल मीडिया पर कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है.