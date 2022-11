OSSC CGL Recruitment 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट (OSSC CGL Recruitment 2022) परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक इस परीक्षा के जरिए कुल 943 पदों पर उम्मीदवारो की नियुक्तियां की जाएंगी. इस बाबत आनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. हालांकि इस बाबत अबतक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर जल्द ही अप्लाई कर सकते हैं.Also Read - OSSC Junior Clerk Mains Answer Key 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की प्रोविजनल आंसर की, ऐसे करें चेक

इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होगी. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10 दिसंबर 2022 तक का समय दिया जाएगा. आवेदन शुरू होने के बाद नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. Also Read - OSSC Junior Clerk Mains Admit Card 2022: जूनियर क्लर्क मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

OSSC CGL Recruitment 2022: ऐसे भरें फॉर्म

– आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर What’s New के लिंक पर क्लिक करें.

– अब आगले चऱण में Recruitment to the post of Combined Graduate Level Examination-2022 के लिंक पर जाएं.

– इसके बाद अप्लाई नाऊ के विकल्प पर क्लिक करें.

– इसके बाद आपको मोबाइल नंबर ईमेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

– इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जहां मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमटि करें.

– आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन का प्रिंट जरूर ले लें. Also Read - OSSC Jr Assistant Recruitment 2021: ओएसएससी ने 140 जूनियर असिस्‍टेंट पदों के लिये आवेदन मांगे, डिटेल चेक करें

OSSC CGL Recruitment 2022: योग्यता और आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है.