Pariksha Pe Charcha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को यानी आज छात्रों के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’ कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में ‘परीक्षा पर चर्चा’ 2023 के छठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की. तालकटोरा स्टेडियम में ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी में उन्होंने कई छात्रों से बातचीत की है. बता दें कि 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ शुरू हो गई है.

मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस वर्ष 38 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है. वहीं बीते वर्ष 15.5 लाख छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया था, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या केवल 22 हजार के आसपास थी.