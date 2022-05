UP Lekhpal PET Cut Off 2022: उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती (UP Lekhpal Bharti) के लिए पीईटी कट ऑफ (PET Cut Off) जारी कर दिया. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 8,085 लेखपाल रिक्तियों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए PET कट ऑफ जारी कर दिया है. UPSSSC की ओर से 2,47,667 उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. उम्मीदवार कट ऑफ आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

UPSSSC की ओर से मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर क्वालिफाइंग कटऑफ भी जारी कर दी गई है. अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 62.96, एससी की 61.80, एसटी की 44.71, ओबीसी की 62.96 और ईडब्ल्यूएस की 62.96 रही है.

मालूम हो कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा (UP Lekhpal PET Cut Off Out) 19 जून, 2022 को निर्धारित की हुई है. यूपी लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे.