नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सोमवार 21 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 के कार्यान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करेंगे. इसे लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट क‍िया है, जिसमें कहा है आज सुबह 11 बजे एक वेबिनार को संबोधित करेंगे कि इस साल का केंद्रीय बजट शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.

At 11 AM today, will be addressing a webinar on how this year’s Union Budget will have a positive impact on the education sector.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2022