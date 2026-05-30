PM Yashasvi Yojana: पैसे के चलते नहीं रुकेगी पढ़ाई! भारत सरकार स्कूल से कॉलेज स्टूडेंट्स को दे रही लाखों की स्कॉलरशिप, जानें कैसे उठा

PM Yashasvi Yojana eligibility: देश में अब पैसे की तंगी के चलते से किसी होनहार और पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी. ऐसे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ही भारत सरकार पीएम यशस्वी योजना चला रही है. पीएम यशस्वी योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में आर्थिक मदद देती है. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है और इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं…
पीएम यशस्वी योजना (PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक बेहद खास पहल है. इस स्कॉलरशिप योजना में सरकार, छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, किताबों और यहां तक कि कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है. इसके तहत, देश के पिछड़े, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है.
पीएम यशस्वी योजना का लाभ विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) और विमुक्त, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू (DNT) श्रेणियों के छात्रों को मिलता है. वहीं, आवेदन करने वाले छात्र के परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो. इसमें 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं.
पीएम यशस्वी योजना मुख्य रूप से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए दो केटेगरी में स्कॉलरशिप प्रदान करती है. कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सालाना अधिकतम 75 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. वहीं, जो छात्र कक्षा 11 और 12 में पढ़ रहे हैं, उन्हें आगे की पढ़ाई और हॉस्टल आदि के खर्च के लिए सालाना 1.25 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है.
इस स्कॉलरशिप का लाभ पाने के लिए स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता के जरूरी दस्तावेज और अपने माता-पिता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. फॉर्म पूरी तरह सबमिट करने के बाद आपके स्कूल/कॉलेज और फिर राज्य सरकार के स्तर पर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसके बाद स्कॉलरशिप मंजूर होती है.
वहीं, डॉक्यूमेंट्स के पूरी तरह वेरिफाई हो जाने और अंतिम चयन सूची में नाम आने के बाद, स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तकनीक के माध्यम से भेजा जाता है ताकि बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधे छात्रों तक पहुंच सके. जाते-जाते बता दें कि पीएम यशस्वी योजना के लिए फॉर्म भरते समय अपने आधार से लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी ही दर्ज करें.
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