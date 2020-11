PNB SO Admit Card 2020 Released: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (PNB SO Admit Card 2020) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने PNB SO Recruitment Exam के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन 22 नवंबर, 2020 तक या उससे पहले डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Job: PNB SO Recruitment 2020: पंजाब नेशनल बैंक में 535 ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के 535 रिक्त पदों को भरने के लिए PNB SO Recruitment प्रक्रिया चलाया जा रहा है. बैंक नवंबर 2020 में ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/pnbsplomay20/cloea_nov20/login.php?appid=f14de99cc6d के माध्यम से अपना PNB SO Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (PNB SO Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - नीरव मोदी मामला: PNB को वसूली की पहली किश्त के रूप में अमेरिका से मिले 24.33 करोड़ रुपये

PNB SO Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा चालू वित्त वर्ष में शेयरों की बिक्री कर जुटा सकते हैं पूंजी

आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं.

होमपेज पर “रिक्रूटमेंट” टैब पर क्लिक करें.

उस लिंक पर लिंक करें, जहां, “535 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करें.

PNB SO Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.