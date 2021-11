Primary Schools Reopen In Gujarat: गुजरात में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल कल यानी 22 नवंबर से खुल रहे हैं और प्राइमरी स्कूलों में कल से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी. क्लास में छात्रों की उपस्थिति वैकल्पिक होगी और बच्चों को स्कूल भेजने में माता-पिता की सहमति (उनके बच्चों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए) की आवश्यकता होगी. गुजरात के शिक्षा मंत्री, जीतू वघानी ने ये बातें कहीं हैं.Also Read - West Bengal Schools Reopen: पश्चिम बंगाल में आज से स्कूलों में लौटी रौनक, खुल गए 9वीं से 12वीं के स्कूल

Offline classes for std 1 to 5 to begin from tomorrow in the state. Attendance will be optional and consent of the parents (for their children to attend the classes) will be needed: Gujarat Minister of Education, Jitu Vaghani

(File photo) pic.twitter.com/Ayh2FCgI8V

— ANI (@ANI) November 21, 2021