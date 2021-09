PSSSB Admit Card 2021 Released: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों का एडमिट कार्ड (PSSSB Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (PSSSB Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (PSSSB Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा (PSSSB Exam 2021) 03 अक्टूबर 2021 को निर्धारित है.Also Read - PSSSB Recruitment 2021: PSSSB में क्लर्क के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, मिलेगी अच्छी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ctestservices.com/sssbadvt/ पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (PSSSB Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (PSSSB Admit Card 2021) देख सकते हैं. परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय सुबह 9:00 बजे है. सुबह 10:00 बजे के बाद उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

PSSSB Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

PSSSB आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Click here to download Admit Card for written examination on dated 03.10.2021 for the Posts of Block Level Extension Officer/Senior Industrial Promotion Officer/Excise and Taxation Inspector (Advt. 09/2021)’ लिखा हो.

अपना ‘उपयोगकर्ता नाम’ और ‘पासवर्ड’ दर्ज करें और ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें.

PSSSB Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.