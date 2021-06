Punjab Government jobs 2021 Latest Update: पंजाब सरकार में सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी (Social Security, Women and Child Development Minister Aruna Chaudhary ) ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को विशेष कोटा (Special quota for Divyang or PwD) देने की घोषणा की. उन्होंने आज मंगलवार को कहा कि राज्य की पचास हजार भर्तियों में से दिव्यांगों को चार फीसदी कोटा सुनिश्चित किया जाएगा. पंजाब सरकार इस साल अलग-अलग विभागों में करीब 50 हजार भर्तियां करेगी. इन भर्तियों में चार फीसदी यानी करीब दो हजार दिव्यांगों की भर्ती सुनिश्चित होगी. Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, 10वीं पास जल्द करें आवेदन

पंजाब भवन में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए चौधरी ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह (CM Captain Amarinder Singh) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए पहले ही दिव्यांगों सहित सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है. ये व्यवस्था एक जुलाई से उपलब्ध होगी. बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर ने पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम के लिए 35 एकड़ जमीन जल्द से जल्द चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए. इस जमीन जल्दी स्टेडियम का निर्माण सुनिश्चित होगा.

बैठक में चौधरी ने विभिन्न विभागों को दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पार्कों, बस स्टैंडों और बसों आदि में दिव्यांगों और बच्चों के लिए विभिन्न सुविधाओं के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में उन्होंने इससे संबंधित समीक्षा रिपोर्ट जल्द देने को कहा ताकि जहां सुविधाएं नहीं हैं वहां ये सुनिश्चित की जा सकें.

बैठक में उन्होंने अधिकारियों से उन बच्चों और परिवारों की तत्काल जानकारी देने को कहा जिन्होंने कोरोना काल (Punjab Covid-19 Update) में अपने परिवार में कमाने वालों को खो दिया. सरकार की ऐसे परिवारों और बच्चों को वित्तीय सहायता और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने की योजना है.