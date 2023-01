Hindi Career Hindi

Punjab 5th 8th datesheet 2023: पंजाब 5वीं और 8वीं परीक्षा की डेटशीट घोषित, ऐसे करें डाउनलोड

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) वार्षिक परीक्षाओं के लिए PSEB कक्षा 5 और कक्षा 8 की डेट शीट 2023 जारी कर दिया है.

PSEB 5th Datesheet 2023: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) वार्षिक परीक्षाओं के लिए PSEB कक्षा 5 और कक्षा 8 की डेट शीट 2023 जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. जारी डेटशीट के मुताबिक, PSEB 5वीं परीक्षा 27 फरवरी से 6 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी, वहीं कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से 21 मार्च 2023 के बीच आयोजित की जाएंगी.

PSEB कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2023 में उपस्थित होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं. पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं की परीक्षा संबंधित स्कूलों में स्व-परीक्षा केंद्र स्थापित करके आयोजित की जाएगी और कक्षा 8वीं की परीक्षा पीएसईबी द्वारा स्थापित 25 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.पीएसईबी 5वीं, 8वीं परीक्षा 2023 की अवधि 3 घंटे होगी, जबकि वेलकम लाइफ विषय के पेपर की अवधि 2 घंटे होगी. छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा.

PSEB 5th Datesheet 2023

February 27, 2023 English

February 28, 2023 Welcome Life

March 2, 2023 Mathematics

March 3, 2023 First Language: Punjabi, Hindi, Urdu

March 4, 2023 Environmental Studies

March 6, 2023 Second Language: Punjabi, Hindi, Urdu