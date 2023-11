QS Ranking 2024: IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे टॉप 50 मे शामिल, चाइना और जापान पीछे

नई दिल्ली: साल 2024 क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस लिस्ट में IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे को शानदार रैंक प्राप्त हुआ है. आईआईटी बॉम्बे ने 40वां स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने 46वां रैंक हासिल किया है. आईआईटी-मद्रास 53वें स्थान पर है. इस रैंकिग लिस्ट में 30 कॉलेजों को शामिल किया गया है. साल 2023 में भारत में 118 विश्वविद्यालय शामिल थे और 2024 में 148 विश्वविद्यालय शामिल हो गए.

रैंकिंग लिस्ट में 148 विश्वविद्यालयों के साथ, भारत 133 विश्वविद्यालयों के साथ चीन और 96 विश्वविद्यालयों के साथ जापान को पीछे छोड़ दिया है. एशिया में सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश भारत बन गया है. क्यूएस (QS) ने कुल 856 विश्वविद्यालयों को प्रदर्शित किया है, जिनमें से पेकिंग विश्वविद्यालय (Peking University), बीजिंग को रैंकिंग लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों को लिस्ट किया गया है.

With 148 institutions, India has highest number of universities featured in QS World University Rankings-Asia, surpasses China

— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2023