रेडियो में करियर बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए आवाज, इसके लिए क्या है जरूरी योग्यता

How to Become a Radio Jockey: आइये जानते हैं कि आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ता है. इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिये. इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

How to Become a Radio Jockey

How to Become a Radio Jockey: मशहूर रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वे अपनी खूबसूरत आवाज और दिलचस्प अन्दाजे गुफ्तगू के लिए देश ही नहीं दुनियाभर में मकबूल हैं. रेडियो में करियर बनाने के लिए जादुई आवाज होनी चाहिए. जिसे सुनते ही लोग बेसुध हो जाएं. अगर किसी की भी आवाज में ऐसा जादू है तो यकीनन रेडियो में उसका करियर बेहद अच्छा बन सकता है. आवाज के अलावा अन्दाज ए गुफ्तगू भी बेहद मायने रखता है. बोलने की शैली आकर्षक और दिलचस्प होनी चाहिए. इस करियर में नेम, फेम और ढ़ेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं. इस पेशे में काम करने वाले को रेडियो जॉकी कहा जाता है. आइये जानते हैं कि आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ता है. इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिये. इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

रेडियो जॉकी बनने के लिए जरूरी योग्यता क्या है?

इस फील्ड में नौकरी के लिए रेडियो इंडस्ट्री की बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए. साथ ही मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा, इस फील्ड में अनुभव की भी जरूरत होती है.

रेडियो में करियर की शुरुआत कैसे करें

रेडियो जॉकी बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप करना होगा. इसके बाद धीरे-धीरे अनुभव के आधार पर इस फील्ड में छोटी-मोटी नौकरी करनी पड़ती है. जिसके बाद बेहतरीन कला और अनुभव के बदौलत इसमें बेहतरीन करियर बन सकता है.

रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या-क्या गुण होने चाहिए

एक कामयाब रेडियो जॉकी बनने के लिए सबसे पहले आवाज और भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. आवाज आसानी से समझ में आने लायक हो. आवाज में ठहराव और उमंग होने चाहिए. जो कि डायरेक्ट दिल में उतर जाए. वहीं भाषा की बात करें तो उच्चारण साफ और क्लियर होना चाहिए. सुनने वालों को हर शब्द आसानी से सुना दे और समझ में भी आए. इसके लिए सरल और स्वाभाविक शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है. भाषा बिल्कुल आसान हो ताकि सुनने वाला कोई भी हो समझ में आ जाए. क्योंकि इस फील्ड में ऑडियंस रेडियो जॉकी के हाव-भाव नहीं देखते बल्कि वे सिर्फ आवाज सुनते हैं. इसलिए आवाज और भाषा ऐसी हो कि ऑडियन्स को बांधकर (मोहित) रखा जा सके.