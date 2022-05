RBSE 12th Result 2022 date: राजस्‍थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSE अजमेर का परीक्षा पर‍िणाम (RBSE 12th Result 2022) इसी महीने जारी होगा. परीक्षा का रिजल्‍ट (RBSE Class 12 Result 2022 for Arts, Commerce and Science) आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार इसी महीने कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार रिजल्‍ट (RBSE Results 2022) को लेकर खत्‍म हो जाएगा.Also Read - UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम में इस वजह से हो रही है देरी, जानिए

RBSE Class 12 Result 2022 date इस तिथ‍ि को जारी होगा रिजल्‍ट

लेटेस्‍ट रिपोर्ट के अनुसार पर‍िणाम जारी करने की तारीख (RBSE 12th Result 2022 date) 23 मई को जारी होगी. हालांकि इंड‍िया डॉट कॉम ने जब राजस्‍थान बोर्ड के अध‍िकार‍ियों से संपर्क किया तो उन्‍होंने पर‍िणाम (RBSE Arts, Commerce and Science results)घोष‍ित करने की कोई संभावित तारीख के बारे में बताने से इनकार किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड सबसे पहले साइंस और कॉमर्स के पर‍िणाम घोष‍ित कर सकता है और सबसे आखिर में आर्ट्स का रिजल्‍ट घोष‍ित हो सकता है.

पर‍िणाम (RBSE Arts, Commerce and Science results) घोषित होने के बाद छात्र RBSE की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्‍ट देख पाएंगे.

इससे पहले बोर्ड (RBSE) साइंस आट्स और कॉमर्स के नतीजे (Science, Arts and Commerce results) अलग-अलग जारी करता रहा है. इस साल भी ऐसा हो सकता है.

राजस्‍थान बोर्ड (Rajasthan Board) कक्षा 12वीं की परीक्षा (RBSE Class 12 Exam 2022) का आयोजन एक महीने तक चली. परीक्षा 24 मार्च 2022 को शुरू हुई और 26 अप्रैल 2022 को समाप्‍त हुई. करीब 10 लाख छात्र हर साल कक्षा 12वीं की परीक्षा (RBSE Class 12 Board Exam) में शामिल होते हैं. अमूमन परीक्षा आयोजित होने के बाद 60 दिनों के भीतर नतीजे जारी कर द‍िये जाते हैं.