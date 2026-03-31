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Rajasthan Board Rbse 12th Result 2026 Direct Link To Check Rajeduboard Rajasthan Gov In

Rajasthan Board RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, इस लिंक से देखें

राजस्थान बोर्ड से 12वीं में 6 लाख आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम से लगभग 2.3 लाख, कॉमर्स स्ट्रीम में 30,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी.

चेक कीजिए रिजल्ट

बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन राजस्थान (RBSE) ने तीनों स्ट्रीम-आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. रिजल्ट RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखसकते हैं. साइंस स्ट्रीम में कुल 96.23 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं.12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगभग 8.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 8.2 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से सबसे ज़्यादा छात्र, लगभग 6 लाख, आर्ट्स स्ट्रीम से थे. साइंस स्ट्रीम से लगभग 2.3 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में 30,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी. शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए राजस्थान 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च, 2026 तक आयोजित की गई थीं. छात्र ज़रूरी जानकारी (क्रेडेंशियल्स) डालकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

कुल पास प्रतिशत

आर्ट्स में 97.54 प्रतिशत,

साइंस में 96.23 प्रतिशत और

कॉमर्स में 93.64 प्रतिशत

कुल 1,46,044 छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है, जिनमें 98,636 छात्राएं शामिल हैं.

राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026ऑनलाइन कैसे देखें

स्टेप 1: राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट – rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: Senior Secondary Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर डालें.

स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

RBSE 12वीं का रिजल्ट 2026: स्क्रूटनी और सप्लीमेंट्री

RBSE कक्षा 12 का रिजल्ट 2026 घोषित होने के बाद, छात्रों को स्क्रूटनी और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के विकल्प दिए जाएंगे. जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रिजल्ट घोषित होने के 24 घंटों के भीतर री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो छात्र एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, वे सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं. इन परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है, जिससे छात्र बिना कोई शैक्षणिक वर्ष गंवाए अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बिना इंटरनेट कैसे देखें?

जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे बोर्ड द्वारा दी जाने वाली SMS सेवाओं जैसे ऑफ़लाइन तरीकों से अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

पिछले साल लड़कियों-लड़कों का प्रदर्शन

पिछले पांच सालों में, RBSE कक्षा 12 के नतीजों में लड़कियों ने लगातार लड़कों से 2-3 प्रतिशत अंकों के अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है. 2025 में, आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 98.42% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 97.09% था.

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