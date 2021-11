Rajasthan Home Guards Department Constable Recruitment 2021: राजस्थान गृह विभाग ने होगार्ड आरक्षी (Rajasthan Home Guards Constable), आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन और आरक्षी वाहन चालक के पदों पर वैकेंसी निकाली है. बता दें कि यह भर्ती राजस्थान (Sarkari Naukari) के अलग अलग जिलों व यूनिटों के तहत होगा. बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 24 नवंबर 2021 क आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को अधिकारिक वेबसाइट https://home.rajasthan.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा.Also Read - Bihar Police SI Admit Card 2021: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

आवेदन योग्यता व शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है. साथ ही इन पदों के लिए रिटायर्ड सैनिक भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं आयु 19-24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. एनसीसी इंस्ट्रक्टर व अन्य आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी. बता दें कि सामान्य वर्ग /क्रीमी लेयर पिछडा वर्ग व एमबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये व आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये तय किया गया है.

परीक्षा संबंधित जानकारी

राजस्थान गृह विभाग द्वारा होमगार्ड कॉन्स्टेबल (Government Jobs In Rajasthan) के कुल 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. बता दें कि इसके लिए परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 में किया जा सकता है. इस बाबत किसी भी तरह की सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन (Jobs In Rajasthan) करने से पहले अभ्यर्थी की एसएसओ आईडी होना जरूरी है. बता दें कि अब तक जिनकी आईडी नहीं बनी है वे पहले सीएससी सेंटर जाकर निशुल्क आईडी बना लें. बता दें कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी पूरी भर्ती के नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. वहीं आवेदन के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 9352323625/ 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.