Rajasthan Police Constable Result 2022 Released By Directorate of Rajasthan: डायरेक्ट्रेट ऑफ राजस्थान पुलिस (Directorate Of Rajasthan Police) ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (Rajasthan Police Constable Recruitment Exam Result 2022) के रिजल्ट को घोषित कर दिया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं.

Rajasthan Police Constable Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर Results & Recruitments के विकल्प पर क्लिक कर आगे बढ़ें.

– अगले चरण में नए पेज पर लॉगइन डिटेल्स सबमिट करें और जिस बटालियन का रिजल्ट देखना है उसपर क्लिक करें.

– रोल नंबर इत्यादि लॉगन डिटेल्स दर्ज कर सबमिट करें.

– रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा.

– रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा.

– इसे डाउनलोड या प्रिंट करा लें.

Rajasthan Police Constable Result 2022: पदों का विवरण

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 13 से 16 मई 2022 के बीच आयोजित किया गया था. इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 4388 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. बता दें कि चयनित उम्मीदवारों को ब पीईटी या पीएसटी परीश्रा देनी होगी. इसमें चयनित होने के बाद ही अंतिम चयन माना जाएगा. पीईटी परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट अधिकारिक वेबसाइट पर साझा की गई है.