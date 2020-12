Rajasthan PTET 2020 First Counselling Result Declared: सरकारी डूंगर कॉलेज, बीकानेर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज यानी बुधवार 02 दिसंबर 2020 को राजस्थान PTET 2020 के दो वर्षीय B.Ed. कोर्स के लिए पहली काउंसलिंग का रिजल्ट (Rajasthan PTET 2020 First Counselling Result) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2020 के दो वर्षीय B.Ed. कोर्स के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ptetdcb2020.com या ptet.in पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग रिजल्ट देख सकते हैं. Also Read - Rajasthan PTET 2020 First Allotment List Released: राजस्थान PTET का अलॉटमेंट लिस्ट हुआ जारी, इस Direct Link से करें चेक

कॉलेज ने शनिवार, 17 अक्टूबर, 2020 को दो वर्षीय B.Ed. का Rajasthan PTET 2020 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था. Rajasthan PTET 2020 परीक्षा 16 सितंबर, 2020 को राज्य भर में फैले विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. PTET राजस्थान राज्य के संस्थानों में दो वर्षीय बीएड कोर्स या चार वर्षीय एकीकृत बीए, बीएड / बीएससी, बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों का नाम राजस्थान PTET की पहली आवंटन सूची में है, उन्हें 02 से 07 दिसंबर 2020 तक 22000 रुपये का शुल्क देना होगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.ptetdcb2020.com/PteTCons2020/hSpage.php पर क्लिक करके Rajasthan PTET 2020 First Counselling Result देख सकते हैं. साथ उम्मीदवार इस लिंक http://www.ptetdcb2020.com/PteTCons2020/hSpage.php पर क्लिक करके इससे संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं.

Rajasthan PTET 2020 First Counselling Result के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

कक्षा 12 वीं की मार्क्सशीट

उद्घोषणा पत्र पर किए हुए हस्ताक्षर

हाल की खींची हुई फोटो

SC,ST.OBC,MBC,EWS आदि का सर्टिफिकेट

Rajasthan PTET 2020 First Counselling Result ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर अलॉटमेंट लिस्ट पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा.

अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

अलॉटमेंट लिस्ट दिखाई देगी.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.