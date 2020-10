Rajasthan PTET First Allotment List 2020: राजस्थान के बीकानेर के सरकारी डूंगर कॉलेज पीटीईटी 2020 की पहली अलाउटमेंट लिस्ट कल यानी 18 अक्टूबर रविवार को (Rajasthan PTET First Allotment List 2020) जारी करेगा. जिन उम्मीदवारों ने PTET 2020 Counselling के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, वे कल अलाउटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं. Rajasthan PTET First Allotment List 2020 जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ptetdcb2020.com या ptet.in पर जाकर देख सकेंगे. Also Read - Rajasthan PTET B.Ed Result 2020 Declared: राजस्थान PTET B.Ed का रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें चेक,ओमप्रकाश बेनीवाल रहे टॉपर

कोर्स और कॉलेजों को विकल्प और योग्यता के आधार पर आवंटित किया जाएगा. रिजल्ट के समय मेरिट सूची भी घोषित की गई थी. काउंसलिंग प्रक्रिया (Rajasthan PTET 2020 Counselling) के लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन कर समय दिया गया था. पहली आबंटन सूची 18 अक्टूबर को जारी होने के बाद इस सूची में जो लोगों के नाम आते हैं, वे एडमिशन ले सकते हैं. उम्मीदवार को आवंटित शुल्क का भुगतान करना होगा और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा. पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये है, प्रवेश के लिए शुल्क 22,000 रुपये है. पहली आवंटन सूची के आधार पर उम्मीदवारों को रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार 18 से 23 अक्टूबर तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. आवंटित संस्थान को 24 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं. Also Read - Rajasthan PTET 2020 Counselling: राजस्ठान PTET 2020 काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने की आज है आखिरी डेट, इस Direct Link से करें पंजीकरण

Rajasthan PTET 2020 परीक्षा के लिए लगभग चार लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है. इसमें से 3.27 लाख ने दो साल के बीएड कोर्स के लिए पंजीकरण किया है, जबकि बाकी 1.53 लाख चार साल के बीएएड / बी.एससी बीएड कार्यक्रम के लिए हैं. नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के तहत चार साल के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री चार वर्षीय एकीकृत बीएड होगी. TET उत्तीर्ण करने वालों को एक टेस्ट देना होगा या एक साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा. साथ ही स्थानीय भाषा के बारे में अपना नॉलेज दिखाना होगा. Also Read - Rajasthan PTET 2020 Counselling: राजस्थान PTET के लिए शुरू हुई ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया, इस Direct Link से करें अप्लाई