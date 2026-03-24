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Rajasthan Board 10th Result OUT: जारी हुआ राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां है Direct Link- जानिये स्टेप बाय स्टेप गाइड
RBSE Rajasthan Board Class 10th Result OUT: राजस्थान बोर्ड 2026 की 10वीं परीक्षा में इस साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.
RBSE Rajasthan Board Class 10th Result 2026 OUT: राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने आज (24 मार्च) 10वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित किये. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा 10वीं का रिजल्ट यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं. बोर्ड की परीक्षा में इस बार 94.23% छात्र पास हुए हैं.
राजस्थान में कब हुई थी 10वीं की परीक्षा?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूरे राज्य में 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. कॉपियों के मूल्यांकन के लिए, बोर्ड ने अलग-अलग केंद्रों पर लगभग 35,000 शिक्षकों को तैनात किया है. अधिकारियों ने बताया है कि कॉपियों की जांच की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं.
रिजल्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिज़ल्ट 2026 का लिंक ढूंढ़ना होगा. इसके बाद अपना रोल नंबर डालना होगा और जानकारी सबमिट करनी होगी. फिर आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. इसके अलावा, छात्र IE Education पोर्टल पर भी अपना रिजल्ट और पास होने का स्टेटस देख सकते हैं. परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को हर विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होता है.जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंकों की शर्त पूरी नहीं कर पाए हैं, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने के पात्र हैं. इन परीक्षाओं की तारीख और समय के बारे में RBSE अलग से नोटिस जारी करेगा.
रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें…
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें
- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें और सब्मिट करें.
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.
पिछले साल कैसा रहा था राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?
बीते साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में कुल 5,61,453 छात्र और 5,10,007 छात्राएं शामिल हुए थे. इनमें से 5,23,043 लड़के और 4,79,799 लड़कियां पास हुईं.
राजस्थान बोर्ड में कब कैसा रहा है 10वीं का रिजल्ट?
- 2026: 94.23%
- 2025: 93.60%
- 2024: 93.04%
- 2023: 90.49%
- 2022: 82.89%
- 2021: 99.56%
- 2020: 80.63%
- 2019: 79.9%
- 2018: 79.86%
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