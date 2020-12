Rajasthan RSMSSB JE Admit Card Released: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा (Junior Engineer 2020 Admit Card) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जल संसाधन विभाग के लिए मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर (डिग्री धारक / डिप्लोमा धारक) के लिए आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर एडमिट जारी किया गया है. उक्त पद के लिए परीक्षा 13 दिसंबर 2020 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. Also Read - RSMSSB JE Admit Card 2020: RSMSSB कल जारी करेगा JE का एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

‘एडमिट कार्ड’ टैब पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download Admit Card of Direct Recruitment of JEN 2020 (Degree- Degree Holder/ Diploma Holder)’ लिखा हो.

अब एडमिट कार्ड पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें.

क्या हैं गाइडलाइंस

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले एग्जाम हॉल में उपस्थित होना आवश्यक है. उन्हें केंद्र में सभी COVID – 19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. उन्हें अपने ई-एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटेस्ट 2.5 x 2.5 रंगीन फोटो और एक ब्लू पेन ले जाना आवश्यक है.