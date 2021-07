All Schools and Educational Institutes Reopening in Rajasthan News: राजस्‍थान सरकार (Rajasthan Govt) ने कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते राज्‍य में बंद चल रहे सभी स्‍कूलों को खोलने (Reopening All School in Rajasthan) का फैस‍ला किया है. यह बात राज्‍य के स्‍कूली शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा ने कही है. वहीं, राज्‍य की कैबिनेट ने स्‍कूलों के अलावा भी सभी शैक्षणिक संस्‍थानों को भी खोलने का निर्णय लिया है.Also Read - राजस्‍थान के बीकानेर में दूसरे दिन भी आया भूकंप, रिक्‍टर स्‍केल पर 4.8 की तीव्रता मापी गई

राजस्‍थान के स्कूली शिक्षा ( School Education Minister) मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा (Govind Singh Dotasra) ने आज गुरुवार को कहा, राजस्थान कैबिनेट ने 2 अगस्त से राज्य के सभी स्कूलों को फिर से खोलने (Schools Reopening) का फैसला किया है.

Rajasthan Cabinet has decided to reopen all schools in the state from August 2: State School Education Minister Govind Singh Dotasra https://t.co/Gktli3caQR — ANI (@ANI) July 22, 2021



राजस्थान मंत्रिमंडल (Rajasthan Cabinet) ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutes) को फिर से खोलने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. Also Read - AIIMS प्रमुख रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, बोले- भारत के बच्चों की इम्युनिटी मजबूत, दोबारा खोले जाने चाहिए स्कूल

बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते मार्च में इस साल स्‍कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद अब इन्‍हें खोलने का एक बार फिर से निर्णय ले लिया गया है.

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 25 नये मामले, एक और मरीज की मौत

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बृहस्पतिवार को 25 नये मामले सामने आए हैं, वहीं इस घातक संक्रमण से और एक मरीज की मौत हो गई. चिकित्सा विभाग द्वारा बृहस्पतिवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते चौबीस घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 25 नये मामले सामने आए हैं, जिनमें से जयपुर में पांच, उदयपुर में चार जबकि अलवर और बांसवाड़ा में तीन-तीन मामले आए हैं. वहीं इस घातक संक्रमण से बृहस्पतिवार को उदयपुर में और एक मरीज की मौत हो गई. राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक कुल 8,952 लोगों की मौत हुई है. आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान राज्य में 22 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं. फिलहाल राज्य में 360 लोगों का कोविड-19 का उपचार चल रहा है.