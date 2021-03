RBI Assistant Result 2021 Declared: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने RBI Assistant Result 2019 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (RBI Assistant Exam 2019) में शामिल हुए हैं, वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट (RBI Assistant Result 2021) चेक कर सकते हैं. RBI Assistant Result 2019 का रिजल्ट (RBI Assistant Result 2021) वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षा (RBI Assistant Exam 2019) के लिए घोषित किया गया है. Also Read - RBI Governor on PSBs Privatization: सरकारी बैंकों के निजीकरण पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, बोले- प्रक्रिया पर सरकार से हो रही है चर्चा

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/Chandigarh26032021.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (RBI Assistant Result 2021) चेक कर सकते हैं. RBI Assistant 2019 की प्रीलिम्स परीक्षा 14 और 15 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी और मुख्य परीक्षा 22 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई थी. RBI Assistant Result 2021 और फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जा रही है.

RBI Assistant Result 2021 ऐसे करें चेक

RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध Opportunity section पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Assistant – 2019: Display of Roll Numbers of Finally Selected Candidates for Appointment in the Bank’s Chandigarh & Shimla Office”. लिखा हो.

RBI Assistant Result 2021 और मेरिट लिस्ट देखें और डाउनलोड करें.

भविष्य में संदर्भ के लिए RBI Assistant Result 2021 का प्रिंट लें.