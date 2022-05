नई दिल्‍ली, RBI Grade B 2022 admit card: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022 (Grade-B officers recruitment exam 2022) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर द‍िये हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए जिन उम्‍मीदवारों ने आवेदन किया है, वह RBI की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर चेक कर सकते हैं.Also Read - ब्याज दर में बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई पर काबू पाने में समय लगेगा, अप्रैल में 7.79 फीसदी रही महंगाई दर

फेज-1 परीक्षा का आयोजन 28 मई को होगा. फेज 1 में पास होने वाले उम्‍मीदवारों को फेज 2 परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जो 25 जून को आयोजित होगी. इस भर्ती अभ‍ियान के जर‍िये आरबीआई 298 रिक्‍त‍ियों पर नियुक्‍त‍ियां करेगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस डायरेक्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें

RBI Grade B 2022 admit card: डाउनलोड करें

1. आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक Opportunities@RBI पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब करंट वैकेंसी पर क्‍ल‍िक और उसके बार कॉल लेटर पर

5. वहां दिये गए लिंक Admission Letters, other guidelines and information handouts for Direct Recruitment for the post of Officer in Grade ‘B’ (General) – Panel Year 2022 पर क्‍ल‍िक करें.

6. अपने जरूरी विवरण के साथ लॉग इन करें.

7. स्‍क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा.