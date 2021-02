RBI Grade B Admit Card 2021 Released: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फेज 1 परीक्षा के लिए RBI Grade B Admit Card 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो फेज 1 पेपर 1 परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in जाकर पर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार 26 फरवरी, 2021 से 6 मार्च, 2021 तक फेज 1 और पेपर 1 परीक्षा के लिए RBI Grade B Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकेंगे. Also Read - RBI Recruitment 2021: 10वीं पास के लिए RBI में इन 841 पदों पर निकली वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्द करें अप्लाई

इस भर्ती प्रक्रिया (RBI Grade B Recruitment Exam 2021) का संचालन ग्रेड (B ’(DR) – जनरल, ग्रेड) B’ (DR) – DEPR, और ग्रेड ’B’ (DR) – DSIM में अधिकारियों के पदों के लिए 322 उम्मीदवारों का सेवन करने के लिए किया जा रहा है. RBI Grade B 2021 फेज 2 की परीक्षा 1 अप्रैल, 2021 को Gr B (DR) में अधिकारियों के लिए, 31 मार्च को Gr B (DR) – DEPR और अधिकारियों के लिए DSIM Gr B (DR) में आयोजित होने वाली है. Also Read - न्यायालय ने आरबीआई से कहा, 'बैंकों में लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर छह महीने में दिशानिर्देश जारी कीजिए'

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/rbiscsgjan21/cloea_feb21/login.php?appid पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Nakli Note Kaise pehchane: देश में फैले 50 और 200 रुपये के नकली नोट, ऐसे करें असली की पहचान

RBI Grade B Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर अपॉर्चुनिटीज ’सेक्शन में जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Admission Letters & other guidelines and information handouts for the Phase-I-Paper-I Examination for the post of Officers in Grade-B DR (DEPR/DSIM)-2021’ लिखा हो.

यह आपको एक नए वेब-पेज पर ले जाएगा.

अपना परीक्षा पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

सुरक्षा उद्देश्य के लिए आवश्यक कैप्चा कोड दर्ज करें.

सबमिट टैब पर क्लिक करें और RBI Grade B Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए RBI Grade B Admit Card 2021 डाउनलोड करें और प्रिंट करें.