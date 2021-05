RBI Grade B Phase 2 Result 2021 Declared: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI Grade B Result 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (RBI Grade B Phase 2 Exam) में शामिल हुए हैं, वे अपना रिजल्ट (RBI Grade B Phase 2 Result 2021) RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर rbi.gov.in या opportunities.rbi.org.in जाकर चेक कर सकते हैं. RBI ग्रेड B फेज 2 परीक्षा (RBI Grade B Phase 2 Exam 2021) 1 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी. Also Read - RBI: छोटे कारोबारियों को लोन देने के लिए 500 करोड़ का फंड, इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं के लिए दिए जाएंगे 50,000 करोड़

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक RBI Grade B Phase 2 Result 2021 पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (RBI Grade B Phase 2 Result 2021) चेक कर सकते हैं. RBI ग्रेड बी रिजल्ट 2021 (RBI Grade B Phase 2 Result 2021) के अनुसार चरण 2 परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. साक्षात्कार के लिए कॉल पत्र ईमेल आईडी के माध्यम से भेजा जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 15 मई 2021 तक या उससे पहले documentrisisb@rbi.org.in पर अपने दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को भेजने की सलाह दी जाती है.

RBI Grade B Phase 2 Result 2021 ऐसे करें चेक

RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.gov.in पर जाएँ.

opportunities अनुभाग पर जाएं और फिर रिजल्ट चुनें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “Direct Recruitment of Officers in Grade ‘B’ (General) – BY- 2021 Result of Phase-II examination held on April 1, 2021”.

RBI Grade B Phase 2 Result 2021 चेक करें और डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए RBI Grade B Phase 2 Result 2021 सेव करें.