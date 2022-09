RBI Grade B phase 2 result 2022: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI ऑफिसर ग्रेड B (DEPR/ DSIM) फेज 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस बाबत परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त को किया गया था. बता दें कि जो उम्मीदवार इश परीक्षा में चयनित हुए हैं अब उन्हें अगले राउंड में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.Also Read - Bank Holidays : सितंबर के बचे हुए दिनों में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RBI Grade B phase 2 result 2022: आगे की प्रक्रिया

आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी फेज 2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. अब इंटरव्यू की तारीख, समय स्थान समेंत इंटरव्यू कॉल लेटर उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल किए जाएंगे. Also Read - औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जुलाई में सुस्त पड़कर चार माह के निचले स्तर 2.4 प्रतिशत पर

RBI Grade B phase 2 result 2022: कैसे देखें रिजल्ट

– रिजल्ट चेक करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं .

– यहां होमपेज पर “Result” के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां आपको अब “Direct Recruitment of Officers in Grade B – DR (DEPR/DSIM)-PY 2022: Result of Phase-II/Paper-II & III Examination” के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब रोल नंबर इत्यादि मांगी गई जानकारियां भरकर सबमिट करें.

– अगले चरण में स्क्रीन पर आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. Also Read - अगस्त में फिर बढ़ी खुदरा महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है रिजर्व बैंक

इतने पदों पर हो रही भर्ती

बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 294 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इसमें से 238 पद DEPR और 25 पद DSIM के लिए हैं.