RBI Office Attendant Admit Card 2021 Released: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड (RBI Office Attendant Admit Card 2021) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने RBI Office Attendant Recruitment 2021 के लिए पंजीकरण किया है, वे 10 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (RBI Office Attendant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Auto Debit Payment: RBI ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समयसीमा 6 महीने बढ़ाई, जानिए - अब क्या होगा आप पर असर?

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/rbirpoafeb21/cloea_mar21/login.php?appid=43530ae5679bd2421638148b1588f8cf पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (RBI Office Attendant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (RBI Office Attendant Admit Card 2021) चेक कर सकते हैं. RBI Office Attendant Recruitment 2021 का परीक्षा 9 और 10 अप्रैल, 2021 को आयोजित की जाएगी. Also Read - Auto debit payment: एक अप्रैल से लागू होंगे ऑटो डेबिट के नए नियम, पेमेंट के बारे में ग्राहकों को देनी होगी सूचना

RBI Office Attendant Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - RBI Assistant Result 2021 Declared: RBI ने जारी किया Assistant का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, ‘current vacancies’ section and click on the ‘call letter’ link लिखा हो.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “Recruitment for the post of Office Attendants (2020) – Online Exam Call Letter and Information Handout”

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन की दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.